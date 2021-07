De familie Hulpia kocht haar droomhuis in De Haan: “Twee keer per jaar op reis gaat nu even niet, maar wij wónen nu in onze reis”

CD&V wil briefstem voor 75-plus­sers mogelijk maken

5:08 Kamerlid Servais Verherstraeten (CD&V) heeft vier wetsvoorstellen klaar om kiezers van 75 jaar en ouder toe te laten om per brief te stemmen. Hij wil dit mogelijk maken voor de federale, de regionale en de Europese verkiezingen. De christendemocraten willen zo de participatie van ouderen in verkiezingen verhogen. 75-plussers behouden in het voorstel ook het recht om per volmacht of in persoon te stemmen. Dat meldt de CD&V-Kamerfractie.