De energieprijzen dalen fors: wat met de energiekorting, het sociaal tarief en de verlaagde btw?

ONZE OPINIE. “Kinderbij­slag! De stoplap voor alle problemen met jongeren die we op geen andere manier opgelost krijgen”

“Kinderbijslag blijkt de stoplap voor elk probleem met jongeren”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “In deze aflevering: voor kleuters die niet slagen voor de Nederlandse taaltest en hun hardleerse ouders. Taalachterstand detecteren bij kleuters was een uitstekend initiatief van de Vlaamse regering en Ben Weyts. Maar hoe wil Ben Weyts die ouders in godsnaam controleren? Gaat hij kijken wat er op televisie speelt thuis? Noem het gerust een afleidingsmanoeuvre van een politicus in zwaar weer.”

