De energieprijzen dalen fors, maar wat betekent dat voor alle steunmaatregelen?

“We moeten beter toekijken op de integri­teit van politici”, deontologi­sche commissie zal binnenkort toezien op goed bestuur in gemeenten

Alle gemeenten en districten in Vlaanderen zullen een deontologische commissie moeten oprichten. Dat is het gevolg van een decreet van Tom Ongena (Open Vld), Kris Van Dijck (N-VA) en Brecht Warnez (CD&V) dat dinsdag werd goedgekeurd in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement. Vlaams Belang en Groen sloten zich aan, Vooruit onthield zich. Het voorstel gaat nu naar de plenaire.

17 januari