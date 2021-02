De ene Ware Liefde is al iets duurder dan de andere: exclusief datingbureau vraagt mannen 7.000 euro inschrijvingsgeld

Het is niet helemaal een sprong in het diepe, want Annemieke Dubois uit Gooik heeft haar sporen in de high-end datingwereld al verdiend. In 2012 richtte ze in Brussel de Belgische franchise van Berkeley op, een exclusief relatiebureau met een rist internationale klanten die allemaal hét dekseltje op hun potje zochten, maar dat, vanwege tijdsgebrek of discretie, liever uit handen gaven. In 2017 verkocht ze “haar baby” - zo zegt ze zelf -, maar het gemis bleef. “Ik ging door een identiteitscrisis, beëindigde mijn 24 jaar lange relatie en pakte een oude job in de farmaceutische wereld weer op. Tot maart 2020 kwam en dingen in beweging zette. Ik vroeg me af wat me echt gelukkig zou maken en wat de wereld nodig had: liefde. En dus ben ik mijn hart en buik gevolgd”, vertelt Annemieke.