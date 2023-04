De Druglijn behandelt voor vierde jaar op rij recordaantal vragen

Dankzij het chatkanaal komen steeds meer jongeren en mensen met vragen over hun eigen gebruik bij De Druglijn terecht. De laatste jaren, in het bijzonder tijdens de coronacrisis, heeft de hulplijn extra geïnvesteerd in de beschikbaarheid via chat. Onder meer de openingsuren werden verdubbeld. In 2022 ontving de hulplijn bijna 30 procent van de vragen via die weg.

Mensen die contact opnemen omwille van het eigen gebruik, gok- of gamegedrag, zijn volgens het verslag goed voor 46 procent van alle vragen. Ze zijn daarmee steeds duidelijker de grootste groep oproepers. Vragen via chat gaan in iets meer dan de helft van de gevallen over eigen gebruik. Voor zover de leeftijd van de oproepers bekend wordt bij het contact, blijkt een op de drie (35 procent) jonger dan 25 jaar. In de chatgesprekken is dat bijna zes op de tien. “Uiteraard zijn dat niet allemaal jongeren die gebruiken, gokken of gamen. Vaak gaat het ook om scholieren en studenten die vragen stellen voor een schoolopdracht. Maar vanuit preventief oogpunt is het heel waardevol dat De Druglijn die leeftijdsgroep bereikt”, concludeert Tom Evenepoel, coördinator van De Druglijn.