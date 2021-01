De dreigende tweedeling tussen wie vaccin kreeg en wie nog niet: “Kan je van 7 miljoen mensen verwachten dat ze rustig blijven? Onmogelijk”

Beeldt u even in: oma is 67 en heeft haar twee prikjes van het vaccin in de bovenarm gekregen en wacht, vol ongeduld, al een jaar op die ene deugddoende knuffel van haar kleinkinderen, mag dat dan? Of u werkt in de zorg en hebt ruim voor de rest van het land al een spuitje gekregen, mag u dan gezellig met de collega’s op zaterdagavond met z’n twintigen een feestje bouwen, zonder ventilatie, zonder mondmaskers en zonder een veilige afstand te bewaren? Meer dan een kwestie van regels is dat een moreel dilemma. “Het is maar de vraag hoe de komende maanden er zullen uitzien”, zegt filosoof Ignaas Devisch (UGent). “Ik hoor, lees en zie elke dag een expert of minister die iets anders zegt over waar we naartoe evolueren. Ik blijf heel erg stilletjes hopen dat we in de zomer zullen landen met de vaccinatiecampagne. Dat zal helpen om de boel bijeen te houden. Als over een aantal maanden nog maar 20% gevaccineerd is en de zomer nog eens een kleine gevangenis wordt, vrees ik dat we het kot gaan afbreken.”