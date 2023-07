De dj die rond de pot draait: maak kennis met Ronald Jaeken (46) alias ‘WC-DJ’ René Opsedee

Moeten we ons na faillisse­ment VanMoof zorgen maken over andere hippe elektri­sche fietsmer­ken? “Luchtkas­te­len zijn maar luchtkaste­len”

VanMoof, de Nederlandse fabrikant van hippe elektrische stadsfietsen, is kopje onder gegaan. Dat roept vragen op, want klanten van het merk zitten nu in zak en as met hun fietsen die met het internet verbonden zijn. Kan je vertrouwen op fietsen van kleine fabrikanten? Hoe weet je of een fiets gemakkelijk te repareren is? En ben je niet beter af bij je lokale fietsenwinkel?