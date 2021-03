De discussies achter de schermen over scholen, buitenbubbels en winkels: “Ik ben boos geworden toen iemand zei dat er door winkelen met twee te veel verplaatsingen zouden zijn”

ACOD dient stakings­aan­zeg­ging in en Christe­lijk Onderwijs­ver­bond roept op om kleuters zo veel mogelijk thuis te houden: "Onbegrij­pe­lijk dat personeel in vuurlinie moet staan”

24 maart Het Christelijk Onderwijsverbond (COV) vindt het onbegrijpelijk dat "het personeel van het kleuteronderwijs in de vuurlinie moet blijven staan". Het Overlegcomité besliste dat het basis en secundair onderwijs de week voor de paasvakantie moet overschakelen op afstandsonderwijs, maar dat kleuters naar school mogen blijven gaan. Vakbond ACOD Onderwijs is van plan een stakingsaanzegging voor het kleuteronderwijs in te dienen. Het COV, de Christelijke Onderwijscentrale (COC) en het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA-Onderwijs) communiceren vrijdag over een eventuele staking.