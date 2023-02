De dag dat ik voor altijd stopte met drinken: “Ik had op korte tijd tweeënhalve fles wijn gedronken, en toen kwam mijn man thuis”

Brugs OCMW verliest half miljoen euro per jaar als knip in groene­stroom­cer­ti­fi­ca­ten doorgaat. Ook woonzorg­cen­trum, ziekenhui­zen en school getroffen: “Dit is een kleine ramp”

Een financiële kater dreigt voor onder meer woonzorgcentra, ziekenhuizen en scholen wanneer de knip in groenestroomcertificaten van Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) doorgaat. Eén van de zwaarste ‘slachtoffers’ is mogelijk het OCMW van Brugge. Dat verliest bijna een half miljoen euro per jaar als de knip doorgaat. Een overzicht.

