De Croo: “Zullen inspanningen nog lang moeten volhouden”, nog geen duidelijkheid over eventuele lockdown

Terwijl de druk op de huisartsen, ziekenhuizen en woonzorgcentra blijft stijgen, roepen steeds meer virologen en andere experten op tot een nieuwe lockdown , met bijvoorbeeld opnieuw een verbod op niet-essentiële verplaatsingen. “Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de genomen maatregelen reeds enig effect hebben”, tweette KUL-viroloog Marc Van Ranst bijvoorbeeld. “Tijd voor, net als in andere buurlanden, de noodrem: lockdown.”

Het Overlegcomité met daarin vertegenwoordigers van de federale en de deelstaatregeringen, komt morgen, wellicht rond 14 uur, opnieuw samen. Premier Alexander De Croo, die van zowat alle fracties vragen kreeg over de coronacrisis in de plenaire Kamer, wil zich voor eventuele nieuwe beslissingen baseren op de feiten, benadrukte hij. “Dat overleg zal gebeuren op basis van wetenschappelijke adviezen, feiten en cijfers. Daar kan absoluut geen discussie over zijn”, klonk het.

Of het dan ook tot een strengere lockdown komt, is niet duidelijk, maar de bevolking zal de huidige inspanningen in elk geval nog even moeten volhouden, zei de eerste minister. “We moeten er alles aan doen om de cijfers terug te dringen, en dat kan alleen maar als we de regels respecteren en meer nog, volhouden”, aldus De Croo. “Vandaag volhouden, morgen volhouden, volgende week volhouden en ook de komende weken. Als we uit de gevarenzone willen komen dan zal dat een inspanning van lange duur zijn.”