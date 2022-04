De Croo zoekt naar gulden middenweg in Oost-Europa: “Besef dat de sancties jaren kunnen duren”

Hooi­koorts­lij­ders opgepast: veel berkenpol­len in de lucht

De lente brengt zon en zachte temperaturen, maar door het droge weer komen er ook veel berkenpollen in de lucht terecht. Dat is minder goed nieuws voor hooikoortslijders, want berkenpollen zijn één van de grote boosdoeners tijdens het hooikoortsseizoen. Dat meldt het online weerplatform Meteovista.

11 april