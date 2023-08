De Croo zit samen met alle betrokken partijen na aanhoudende klachten over Brussel-Zuid

De situatie in Brussel-Zuid is ernstig: jaarlijks doen er zich rond het station evenveel criminele feiten voor als in alle stations van de dertien Vlaamse centrumsteden samen. Zowel reizigers als buurtbewoners kloegen meermaals over de criminaliteit, de vele daklozen in het station en de drugsproblematiek. Ook de CEO van de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS, Sophie Dutordoir, trok vorige week in een open brief aan de alarmbel. “De situatie in en rond het Zuidstation is dramatisch wat betreft overlast en asociaal gedrag”, schreef ze. “NMBS beschikt niet over de middelen, noch over de bevoegdheden om dit probleem alleen op zich te nemen. Het is noodzakelijk dat elke partner zijn verantwoordelijkheid neemt.”