De Croo wordt tijdelijk waarnemend voorzitter van Open Vld en zal komende dagen “consensusfiguur” zoeken

ONZE OPINIE. “De acute regerings­val is afgewend, maar er is maar een vonk nodig”

“De visa-kwestie die minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) in het oog van de storm bracht, toonde aan hoe alle partijen wild om zich heen slaan. De acute regeringsval is gisteravond vermeden en afgewend, maar er is maar een vonk nodig”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Tussen de coalitiepartners heerst een gewapende vrede.”