De Croo wil uitpakken met coronabarometer: “Morgen wordt belangrijk moment voor alle regeringen”

Jambon: "Afscheid van Covid Safe Ticket van zodra pandemie endemie wordt"

“Van zodra de pandemie een endemie is geworden, kunnen we afscheid nemen van het Covid Safe Ticket. Het CST is altijd bedoeld als een tijdelijke maatregel”. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens.

19 januari