De Croo wil Tom Ongena aanstellen als interim-voorzitter van Open Vld

Onverwachts kondigde Egbert Lachaert afgelopen woensdag zijn afscheid als Open Vld-voorzitter aan . Een dag later nam premier Alexander De Croo tijdelijk de fakkel over als interim-voorzitter. Hij zou op korte termijn ‘een consensusfiguur’ benoemen. Daarvoor sprak hij de afgelopen dagen, tussen een BBQ met zijn regeringsleden en onderhandelingen over de fiscale hervormingen, met verschillende partijleden.

Tom Ongena (47) komt nu dus als favoriet uit de bus. Hij zetelt sinds 2019 in het Vlaams parlement en verdiende de afgelopen decennia zijn strepen in de partij. In het verleden was hij woordvoerder van toenmalig Vlaams minister-president Bart Somers, woordvoerder en politiek directeur van Open Vld zelf – in de tijd dat De Croo voorzitter was – en kabinetsmedewerker voor Maggie De Block. Daarnaast was hij ook gemeenteraadslid in Mechelen en schepen in Sint-Katelijne-Waver.