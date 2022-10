De Croo wil “stevige” belasting op overwinsten voor einde van het jaar

Foutje in reeks uitnodigin­gen voor coronavac­ci­na­tie: prik voor 18- tot 64-jarigen niet “aanbevolen”

In sommige uitnodigingsbrieven voor het herfstvaccin tegen het coronavirus, die het Agentschap Zorg en Gezondheid naar 18- tot 64-jarigen heeft verstuurd, is een foutje geslopen. Zo staat er in een reeks brieven ten onrechte dat de prik voor die doelgroep “aanbevolen” is. Volgens het agentschap gaat het om een programmeerfout bij het opstellen van de brief.

13:24