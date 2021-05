De Croo wil coronacertificaat met buurlanden sneller lanceren: “We mikken op midden juni”

Vader Sofie Muylle reageert op straf Alexandru Caliniuc: “Ik heb door zijn daden wel levenslang gekregen”

15:49 Alexandru Caliniuc (27) krijgt 25 jaar cel voor de moord op en verkrachting van Sofie Muylle. Het openbaar ministerie had levenslang gevraagd, maar er is rekening gehouden met zijn leeftijd en blanco strafblad. Daniël Muylle (64), de vader van Sofie, reageert bij VTM NIEUWS: “Ik heb wel levenslang gekregen, ik zal nooit meer dezelfde Daniël zijn, de vader van Sofie. Ik ben niet ontgoocheld in het gerecht. Zij beslissen, ik moet het ondergaan en ik moet het aanvaarden.”