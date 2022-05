De Croo: “We moeten ons voorbereiden op periode met veel instabiliteit”

Appels Audi boort zich in vakantie­huis: “Voor het Ros Beiaard­week­end was het net verhuurd”

In Appels bij Dendermonde is een jonge bestuurder maandagavond met zijn Audi TT in een woning gereden, nadat hij wellicht met heel hoge snelheid uit de bocht is gegaan. De schade in het vakantiehuis is aanzienlijk. Het was net klaargezet voor het Ros Beiaardweekend.

24 mei