De Croo: “We moeten eensgezind zijn als we Vandecasteele snel thuis willen krijgen”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft in de Kamer opgeroepen tot eensgezindheid rond Olivier Vandecasteele. De Croo had op 21 april nog een telefoongesprek met de Iraanse president Ebrahim Raisi over de in Teheran opgesloten Belgische hulpverlener, zei hij donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Het gonst de voorbije dagen van de geruchten dat de vrijlating van Olivier Vandecasteele nakend zou zijn. Ons land heeft de overbrenging van de Belg op 18 april officieel aangevraagd, terwijl Iran hetzelfde heeft gevraagd voor Assadollah Assadi. Dat is de Iraanse schijndiplomaat die in ons land in de cel zit nadat hij werd veroordeeld voor zijn rol in een verijdelde terreuraanslag in Parijs. Sinds vorige week is er een verdrag van kracht dat toelaat dat Belgische gevangenen in Iran hun straf in hun thuisland uitzitten en omgekeerd.

Geen spraken van nakende ruil

België "onderzoekt" momenteel de aanvraag voor Assadi, zei De Croo donderdag in de Kamer, waar hij vragen kreeg van Vicky Reynaert (Vooruit), Malik Ben Achour (PS), Els Van Hoof (CD&V), Michel De Maegd (MR), Jasper Pillen (Open Vld) en Peter De Roover (N-VA). Maar van een nakende uitwisseling met Vandecasteele is vooralsnog geen sprake. Dat benadrukten ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken Vincent Van Quickenborne en Hadja Lahbib woensdag al.

KIJK. Van Quickenborne ontkent bericht over ruil Olivier Vandecasteele: “Verspreid door een schurkenstaat”

Persagentschappen ‘Reuters’ en ‘Bloomberg’ berichtten woensdagochtend op basis van een verklaring van het Iraanse gerecht over een nakende gevangenenruil met Assadi. Minister Van Quickenborne ontkende het nieuws snel en liet weten dat de aankondiging bedoeld was “om verwarring te zaaien”. Het valse nieuws “komt van een schurkenstaat die gespecialiseerd is in manipuleren”, verduidelijkte hij. Ook Lahbib riep op om niet toe te geven aan de “Iraanse pogingen tot destabilisatie”.

Detentieomstandigheden

Premier De Croo ontkende donderdag ook de Iraanse berichten over de detentieomstandigheden van Vandecasteele. Volgens Iraanse media zou hij in een suite verbleven hebben waar hij drie warme maaltijden per dag kreeg, maar De Croo benadrukte dat de Belgische ngo-medewerker in werkelijkheid op de grond slaapt en eet, geen toegang heeft tot medische zorgen en constant gemanipuleerd wordt. “Zijn detentieomstandigheden komen neer op foltering", klonk het.

Volledig scherm Fotomontage. Links Assadollah Assadi, rechts Olivier Vandecasteele © DR / RV

Gesprekken

Over de stand van zaken in het dossier kon de eerste minister weinig kwijt. Hij zei wel dat hijzelf en minister Lahbib de voorbije dagen gesprekken voerden met hun Iraanse tegenhangers. De Croo zelf belde op 21 april met de Iraanse president en drong daarbij opnieuw aan op de onmiddellijke vrijlating van Vandecasteele en in afwachting daarvan op een "significante verbetering van de detentieomstandigheden", zei hij.

Eensgezindheid

De premier benadrukte nog dat oppositie en meerderheid in het dossier "eensgezind" moeten zijn. “Iran probeert ons te verdelen. Laten we hen dat niet gunnen. (..) We proberen allemaal samen het leven van een onschuldige Belg te redden."

De Croo herhaalde ook dat het ten stelligste afgeraden wordt om momenteel als Belg naar Iran te reizen.