De Croo: “We leven vandaag in een ander Europa. Ook wij zullen de gevolgen van deze oorlog voelen”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) waarschuwt er dinsdag voor dat ook ons land in een nieuwe realiteit is terechtgekomen door de oorlog in Oekraïne. Ook wij zullen de gevolgen van de Russische invasie voelen, zei hij. Tegelijkertijd is de eenheid en dus de kracht van Europa momenteel zeer sterk, benadrukte de premier. “Hoe de komende weken zich zullen ontwikkelen, weten we niet. Wat wel duidelijk is, is dat we veel partners hebben. Die collectieve reactie is de beste garantie die wij hebben ten opzichte van onze veiligheid.”

Lees alles over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in dit dossier.



Het kernkabinet van de federale regering zat vanmorgen samen met de top van de Belgische Defensie over de situatie in Oekraïne, dat geconfronteerd wordt met een Russische militaire invasie. “We leven vandaag in een ander Europa”, zei premier Alexander De Croo tijdens de daarop volgende persconferentie ‘s middags. “Wat er nu gebeurt is een omslag in de Europese realiteit die ook onze toekomst en ons beleid steeds meer zal bepalen op het gebied van veiligheid, defensie, economie, enzovoort.”

Eenheid

De Croo benadrukte dat de oorlog wel voor een zelden geziene eenheid in Europa heeft gezorgd. “Europa heeft zich getoond als snel en als zeer eensgezind. Ik heb zelden zo’n eenheid en eensgezindheid ervaren als tijdens de inschatting van deze situatie en hoe we erop moeten reageren. Alle 27 landen staan schouder aan schouder.”



Europa en ook de NAVO “staan sterker dan ooit”, aldus De Croo. “Hoe de komende weken zich zullen ontwikkelen, weten we niet”, vervolgde hij. “Wat wel duidelijk is, is dat we veel partners hebben. Die collectieve reactie is de beste garantie die wij hebben ten opzichte van onze veiligheid.”

Instabiliteit

Toch zullen we de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne, met onder meer Europese sancties en tegensancties, ook bij ons voelen.



“Daar moeten we duidelijk en eerlijk over zijn. Dit leidt tot een situatie van instabiliteit”, zei De Croo. “Wij zullen hiermee kunnen omgaan, we zullen dit te boven komen. Maar enkel als er voldoende solidariteit is, in Europa en in eigen land.” De premier drong er bij de Europese Unie op aan een pakket van maatregelen uit te werken om de economische impact te beperken en zoomde ook in op de solidariteit die er moet zijn voor de vele mensen die op de vlucht zijn geslagen uit Oekraïne.

Snelle toetreding tot EU?

Een snelle toetreding van het land tot de EU acht de premier overigens niet realistisch. “Oekraïne maakt deel uit van de Europese familie, net zoals een aantal andere landen die geen lid zijn van de unie”, zei hij. “Ik denk dat we zeker rekening moeten houden met de nieuwe geopolitieke context. We moeten de uitgestoken hand van Oekraïne aannemen.”

De Croo ziet dat evenwel niet in de vorm van een snel lidmaatschap maar wel als een soort fors doorgedreven samenwerking, oftewel “een andere, aangepaste vorm van partnerschap”. “Lidmaatschap is een proces van vele jaren en dat is volgens mij een veel te traag proces om die uitgestoken hand nu aan te nemen”, besloot hij.

Belgen in Oekraïne en Rusland

Buitenlandse Zaken heeft intussen weet van zeker 276 Belgen en nauwe familieleden die zich in Oekraïne bevinden, liet minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) verstaan op de persconferentie. Evacuatie naar België is niet mogelijk, maar Buitenlandse Zaken raadt landgenoten wel aan om het land te verlaten indien de omstandigheden dat toelaten.

Volledig scherm Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR, 2L). © BELGA

In totaal is ons land in Oekraïne verantwoordelijk voor zeker 294 mensen. Het gaat om 232 Belgen, 44 nauwe familieleden en 18 Luxemburgers. Het is wel mogelijk dat er zich nog landgenoten in Oekraïne bevinden van wie Buitenlandse Zaken niet op de hoogte is, gaf Wilmès aan. Buitenlandse Zaken is hoe dan ook “heel bezorgd” om landgenoten in Oekraïne, zei de MR-vicepremier. “Onze prioriteit is en blijft om de consulaire bijstand te garanderen.” Er zijn ook ploegen aanwezig aan de grenzen tussen Oekraïne en Polen, Moldavië, Hongarije en Roemenië, zei ze.

Er bevinden zich ook nog eens iets meer dan 900 Belgen in Rusland. Ook zij worden aangeraden het land te verlaten. Wie er vast verblijft wordt aangeraden om te bekijken of het mogelijk is om al dan niet tijdelijk naar België terug te keren. Het Europese luchtruim is gesloten voor vliegtuigen uit Rusland, maar Rusland verlaten kan wel via derde landen, zei Wilmès.

Ze riep alle landgenoten in Oekraïne en ook in Rusland nog op om goed en regelmatig de reisadviezen op de website van Buitenlandse Zaken te checken. “Het is ook heel belangrijk dat mensen zich melden bij onze diensten, zoals bij Travellers Online”, beklemtoonde ze.

Volledig scherm Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V, L). © Photo News

Vluchtelingen helpen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) riep op tot solidariteit rond de vele vluchtelingen uit Oekraïne. “Daar waar oorlog is, daar vluchten mensen”, zei Mahdi. “Intussen zijn al meer dan 500.000 mensen uit Oekraïne naar het buitenland gevlucht. Het is ook aan ons hier in België om het nodige in het werk te stellen binnen de Europese familie om onze solidariteit duidelijk te maken.”

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen in België een tijdelijk verblijfsrecht krijgen voor een jaar, met twee keer de mogelijkheid om dit te verlengen met zes maanden, liet hij verstaan. Gewone burgers kunnen hun steentje bijdragen door Oekraïners op te vangen, gemeenten krijgen de mogelijkheid om collectieve structuren aan te maken.

Quote De wapenleve­rin­gen zijn momenteel bezig en hebben al voor een deel plaatsge­von­den. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS)

Geen extra wapenleveringen

Extra wapenleveringen van ons land aan Oekraïne werden op de persconferentie niet aangekondigd. Dat werd ook niet verwacht. “Die afspraken zijn reeds gemaakt” klonk het dinsdagochtend al.

Het kernkabinet besliste de afgelopen dagen om concreet 5.000 automatische geweren en 200 antitankwapens te leveren aan Oekraïne. Daarnaast stuurt ons land 300 militairen naar Roemenië in het kader van de snelle reactiemacht van de NAVO. Op humanitair vlak stelt België 120 hospitaalbedden ter beschikking van Oekraïne, waarvan 30 bedden voor intensieve zorg. “De wapenleveringen zijn momenteel bezig en hebben al voor een deel plaatsgevonden”, zei minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) op de persconferentie. Het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek heeft inmiddels “het nodige personeel en de nodige middelen geactiveerd”.

Wel extra humanitaire hulp: medicijnen

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) heeft eerder 3 miljoen euro vrijgemaakt voor extra humanitaire hulp aan Oekraïne, stipte De Croo tot slot nog eens aan. Hij voegde toe dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en de FOD Volksgezondheid daarbovenop ook nog voor 3,4 miljoen euro aan medicijnen naar Oekraïne sturen.

Volledig scherm Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS, R) © Photo News