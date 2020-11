De Croo: "We gaan ons maanden aan een stuk aan strenge maatregelen moeten houden”

Het was koning Filip die in aanwezigheid van enkele dokters de vraag stelde. "Wanneer gaan we de effecten zien van de maatregelen?" De Croo nam het woord. "Zelfs als we de effecten gaan zien, moeten we heel duidelijk maken dat het een inspanning van lange adem gaat zijn," waarschuwde hij. "Op een bepaald moment zullen de cijfers dalen, maar ze gaan zeer lang moeten dalen. De grootste opdracht is dat mensen zich voor een lange periode aan de maatregelen moeten houden, zodat de situatie in de ziekenhuizen zich normaliseert. Dat zal maanden duren. We gaan ons maanden aan een stuk aan de maatregelen moeten houden. Dat zal een zeer grote inspanning vragen van ons allemaal."

Zonder het met zoveel woorden te zeggen, lijkt de premier lessen getrokken te hebben uit de versoepelingen tijdens de zomer. "Deze keer moeten we de dalende cijfers laag houden. Tot het moment dat er een oplossing komt, een vaccin dus. Wanneer dat er zal zijn, weten we niet goed. Maar in tussentijd zullen de regels een stuk strikter moeten blijven dan tijdens de zomer. Als het virus beperkt verspreid blijft in de bevolking kan je tussenkomen. Anders komt er een stevige versnelling, een situatie waar we nu middenin zitten.”

Onmiddellijk versoepelen wanneer de cijfers dalen, zit er dus niet in. “De druk op ziekenhuizen is heel hoog, dat mag niet vergeten worden. Het personeel werkt zich al maanden in het zweet, zelfs de helft van het aantal mensen dat nu op intensieve ligt is niet werkbaar. Dat gaat moeilijk worden om uit te leggen aan de bevolking, maar we hebben geen andere keuze”, besluit De Croo.

