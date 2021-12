De Croo: “We beseffen allemaal hoe hard en pijnlijk deze maatregelen zijn”

Het Overlegcomité heeft vandaag beslist om nieuwe verstrengingen in te voeren in de hoop de ‘omikrongolf’ te kunnen indijken. De nieuwe maatregelen moeten voorkomen dat het aantal besmettingen te snel stijgt en dat de zorgsector nog meer onder druk komt te staan. Premier Alexander De Croo (Open Vld) wees vanavond in zijn toespraak meermaals op de grote onzekerheid aangaande de omikronvariant en op de algemene teleurstelling over de noodzaak van deze maatregelen.

Delen per e-mail

Wat er wel al geweten is over omikron, is slecht nieuws, aldus de premier. Hij wijst op de hoge besmettelijkheid en de snelheid waarmee de virusvariant zich verspreidt. Dat noopt tot extra voorzichtigheid, klinkt het en er worden daarom preventief een aantal bijkomende maatregelen getroffen die ingaan vanaf zondag 26 december.

“We nemen deze maatregelen op een moment van onzekerheid en dat betekent dat we de situatie van dag tot dag opvolgen,” garandeert De Croo. Er wordt daarbij gekeken naar evoluties in ons land en in het buitenland. Indien nodig, zijn strengere maatregelen niet uitgesloten, klinkt het.

Ondertussen loopt de boostercampagne zeer goed, luidt het verder. Acht op de tien 65-plussers hebben al een boosterprik gekregen, en al vier op de tien volwassenen in ons land kregen hun derde prik.

Voorzichtig kerstmis vieren

“Ik denk dat we allemaal beseffen hoe hard en pijnlijk deze maatregelen zijn,” erkent De Croo. “Na een jaar van enorme inspanningen hadden we allemaal gehoopt op een andere kerst.” Maar de premier ziet ook reden tot optimisme en vergelijkt met de kerstperiode vorig jaar, toen restaurants, cafés, winkels en kappers gesloten waren: “Toen konden we elkaar eigenlijk bijna niet zien”.

“Dit jaar zal dat wel mogelijk zijn. We zullen kerstmis samen kunnen vieren.” De eerste minister roept wel op tot de grootste voorzichtigheid: kom samen in kleine groepen, beperk het aantal tafelgasten, doe een zelftesten, voorzie voldoende ventilatie, en neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die extra kwetsbaar zijn voor het virus.

Tot slot neemt de premier nog de tijd om medewerkers uit de zorgsector, alsook vrijwilligers in de vaccinatiecentra uitgebreid te bedanken, en hij erkent de moeilijke situatie van mensen die het voorbije jaar ook economisch getroffen werden door de gevolgen van de pandemie. “Deze pandemie is niet alleen gezondheidscrisis, maar ook economische en humanitaire crisis,” klinkt het, en de premier geeft toe dat hij ook zelf enkele moeilijke momenten gekend heeft in het voorbije jaar. Maar hij wijst op de grote solidariteit onder de bevolking. “We zullen ons daardoor slaan.”

Jambon erkent klap voor cultuursector

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) beklemtoont het belang van preventieve beslissingen in afwachting van meer duidelijkheid over omikron.

Jambon benadrukt ook dat alles in het werk wordt gesteld om de scholen na de kerstvakantie weer te kunnen openen. Hij erkent dat de nieuwe maatregelen hard aankomen voor de cultuursector en dat de Vlaamse steunmaatregelen blijven doorlopen, terwijl er ondertussen overleg met de sector wordt gevoerd. “Het adagium blijft: wie gezond was voor de coronacrisis, willen we absoluut door de crisis trekken,” klinkt het.

LEES OOK:

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.