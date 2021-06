De Croo waarschuwt voor varianten en benadrukt volledige vaccinatie: "We moeten voorzichtig blijven, tweede prik is heel belangrijk”

De vaccins werken goed en de mensen in de vaccinatiecentra doen ontzettend belangrijk werk. Maar we moeten voorzichtig blijven voor de andere varianten van het coronavirus en daarom is de tweede prik van het vaccin enorm belangrijk. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) gezegd op de persconferentie na het Overlegcomité.

"De vaccins gaan ons normale leven terugbrengen", aldus de eerste minister. "Maar volledig gevaccineerd zijn, is pas de toegangspoort op de volledige vrijheid. Ik leg daarbij de nadruk op volledig. Dus die tweede prik is ontzettend belangrijk.” De premier wees erop dat op dit moment 90 procent van de risicopatiënten wel al een eerste prik gekregen heeft, maar slechts 30 procent ook al volledig gevaccineerd is. Tegen het einde van deze maand zou dat gestegen moeten zijn naar 60 procent. In de totale bevolking is 52,3 procent minstens deels gevaccineerd, en nog maar 29,58 procent volledig.

“We hebben ons lang gefocust op de kwetsbare mensen en op mensen met een onderliggende aandoening. Vandaag hebben drie op de tien van die mensen een tweede dosis gekregen. Het is erg belangrijk, ook in het zicht van de Deltavariant, dat ook de rest snel hun tweede prik krijgt”, aldus de premier.

Nog geen goed nieuws voor risicopatiënten met eerste AstraZeneca-prik

Honderdduizenden risicopatiënten die een eerste AstraZeneca-prik hebben gekregen, wachten ondertussen wel nog altijd op goed nieuws over de mogelijke inkorting van hun termijn van 12 naar 8 weken. Zij willen graag die tweede prik, maar dreigen in het huidige scenario als allerlaatste volledig gevaccineerd te worden, in augustus. Hen al in juli een tweede prik geven, kan alleen als de beloofde grote AstraZeneca-levering van volgende week ook effectief doorgaat, zei Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) deze middag opnieuw. Tot dan wil Beke daar geen engagementen over aangaan.

De Croo benadrukte voorts dat we bijzonder voorzichtig moeten blijven voor de andere varianten van het coronavirus, zoals de nu oprukkende Deltavariant, die meer besmettelijk is. Op dit moment maakt die 13,3 procent uit van alle besmettingen, terwijl dat een week geleden nog maar 5,2 procent was.

Quote De opflakke­rin­gen die je nu in het Verenigd Koninkrijk en Portugal ziet, daar zijn wij niet immuun voor, dat kan bij ons ook gebeuren. Viroloog Steven Van Gucht

Van Gucht: “Maatregelen lossen? Dan moet de vaccinatiecampagne afgerond zijn”

Viroloog Steven Van Gucht gaf De Croo bij VTM Nieuws gelijk in het pleidooi voor enige voorzichtigheid. “Wanneer je spreekt over het afschaffen van zo veel mogelijk maatregelen, dan moet je vaccinatiecampagne eigenlijk afgerond zijn, en moet de volwassen bevolking dus grotendeels volledig gevaccineerd zijn. Dat is voor mij het punt waarop je geruster kan ademhalen, maar zo lang dat niet het geval is, gaan we toch nog voorzichtig moeten zijn.”

Opflakkeringen van de epidemie gaan er door de oprukkende Deltavariant zeker komen, zei Van Gucht. “Als mensen nog niet volledig beschermd zijn, kan dat dan leiden tot een ziekenhuisopname, een opname op intensieve zorg en misschien zelf een overlijden. Dat wil je natuurlijk vermijden. De opflakkeringen die je nu in het Verenigd Koninkrijk en Portugal ziet, daar zijn wij niet immuun voor, dat kan bij ons ook gebeuren.”

Voorlopig blijven de cijfers wel fors dalen, waardoor voorspellingen moeilijk zijn, aldus Van Gucht. “Veel blijft afhangen van ons gedrag. Voorlopig lijkt het goed te gaan, maar dat is geen garantie.”

Moeten we ons dan voorbereiden om sommige versoepelingen terug te moeten draaien? “De Britten drukken nu op de pauzeknop, en dat is voor de bevolking heel hard. Daarom lijkt het mij beter om iets trager te gaan, en wel verder kunnen gaan, dan te willen versnellen. Geleidelijk gaan en gematigdheid de komende weken zal lonen.”

