De Croo: “Vrijheid betekent in deze tijd mogelijk iets anders dan enkele jaren geleden”

In Kinepolis organiseerde Open Vld het derde van vier inhoudelijke congressen, deze keer rond het thema 'vrijheid'. De Croo waarschuwde de aanwezigen dat vrijheid in deze tijd mogelijk iets anders betekent dan enkele jaren geleden.



"Vrijheid is voor mij in essentie ook mensen beschermen", zei de premier. "Op een moment als dit kan je mensen geen kansen, mogelijkheden of perspectief geven als je niet kijkt hoe je hen een basisbescherming kunt bieden. Dat zijn de beslissingen die we de voorbije maanden hebben genomen.”