De Croo: "Vooruitgang van voorbije weken niet op vier dagen verspelen”, winkels allicht wel opnieuw open

Een ruime versoepeling van de coronamaatregelen voor de feestdagen zit er niet in. Dat bevestigde premier Alexander De Croo vanmiddag nog eens in de Kamer. “Ik zou niet willen dat we de vooruitgang van de voorbije weken gaan verspelen op basis van vier dagen.” Voor de winkels en handelaars is er wel wat meer uitzicht op versoepelingen.

Morgen buigt het Overlegcomité zich opnieuw over de epidemische situatie in ons land. Op de agenda staat onder meer een evaluatie van de sluiting van de niet-essentiële winkels en een navigatie-instrument dat de beheersing van de epidemie op de lange termijn moet kunnen sturen. Maar veel mensen, onder meer ook CD&V-voorzitter Joachim Coens en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, dringen aan op “een perspectief op warme feestdagen”, zij het dan in beperkte kring.

De Croo begrijpt die vragen, zei hij tijdens de plenaire vergadering in de Kamer. Maar kerst zal “kleinschaliger en voorzichtiger” moeten zijn dan gewoonlijk, benadrukte hij. “Het perspectief waar we van moeten uitgaan is dat van wintermaandén. Ik zou niet willen dat we de vooruitgang van de voorbije weken gaan verspelen op basis van vier dagen. Dit mogen we niet door onze vingers laten glippen.”

Quote Eén ding is zeker: als we morgen verkeerde beslissin­gen nemen, dan zullen we daar overmorgen de gevolgen van dragen Premier Alexander De Croo (Open Vld)

“Volgend jaar niet nog meer lege stoelen aan tafel”

Volgens de premier is daar over het algemeen begrip voor. “Vergeet niet dat er bij duizenden gezinnen een lege stoel zal zijn van een persoon die ze hebben moeten verliezen de voorbije maanden. Ik zou heel graag hebben dat als we volgend jaar kerstmis vieren, er niet in nog meer gezinnen een lege stoel is omdat we er niet in slaagden om de komende weken te doen wat nodig is.”

De gezondheidssituatie staat sowieso nog niet meteen veel versoepelingen toe, benadrukte de premier. “Het aantal besmettingen daalt, het aantal hospitalisaties daalt en dat toont aan dat de maatregelen en de collectieve inspanning van de elf miljoen Belgen effect hebben. Maar er is absoluut geen reden om nu over te gaan tot gedrag dat onvoorzichtig zou zijn.”

Volgens De Croo is onder meer de positiviteitsratio - het aantal uitgevoerde testen dat positief blijkt te zijn - met 14 procent nog veel te hoog. “Volgens alle specialisten moet dat dalen tot ongeveer 3 procent om in een beter beheersbare situatie te komen (de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over minstens twee weken onder de 5 procent, red.). We moeten onder ogen durven zien dat dit nog een lange weg zal zijn. Eén ding is zeker: als we morgen verkeerde beslissingen nemen, dan zullen we daar overmorgen de gevolgen van dragen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Winkeliers willen veiligheid van iedereen garanderen”

Over een eventuele heropening van de niet-essentiële winkels, al dan niet op afspraak, leek De Croo iets optimistischer. “Ik merk dat er bijzonder veel bereidheid is bij winkeliers om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen. Dat is een goede zaak.”

Volgens de premier wordt er sinds een paar dagen in elk geval al nauw overlegd met de provinciegouverneurs om te bekijken hoe een eventuele heropening veilig kan gebeuren. “Dat zal in elk geval heel wat organisatietalent en verantwoordelijkheidszin vragen van lokale besturen en winkeliers, maar ook van iedereen die gaat winkelen”, benadrukte hij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“We moeten mensen perspectief bieden”

N-VA-fractieleider Peter De Roover pleitte bij de premier alvast voor een perspectief voor de ondernemers. “Winkelen op afspraak en bij grotere zaken met klantentellers is ongetwijfeld op een veilige manier mogelijk”, zei hij. De Roover vroeg ook voor een iets soepeler regime tijdens de feestdagen. “We hebben zware maatregelen opgelegd aan de bevolking en dat was nodig, maar ze laten zich ook voelen op het mentale vlak. We moeten mensen perspectief bieden, zodat ze die ook kunnen volhouden.”

Bovendien wordt het volgens de N-VA-fractieleider sowieso erg moeilijk om te controleren op inbreuken en zouden al te strenge regels er wellicht toch alleen maar toe leiden dat mensen ze massaal aan hun laars lappen.

Volgens DéFI-Kamerlid Sophie Rohonyi kunnen ondernemers veilig heropenen op afspraak. “De beelden van de vele Belgen die in de buurlanden gaan shoppen steken hen de ogen uit. We moeten de bevolking perspectieven geven, maar dan zonder een derde golf te riskeren.”

Bekijk ook: Gaan de winkels terug open?