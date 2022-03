De Croo verzekert dat er geen indexsprong komt

De premier kreeg donderdagmiddag in de Kamer samen met minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) vragen over de galopperende consumptieprijzen. Werkgeversorganisatie Voka pleitte eerder deze week voor een indexsprong of een uitgestelde aanpassing van de lonen aan de gestegen levensduurte om de bedrijven te vrijwaren van te hoge loonkosten.

Een indexsprong ligt niet op tafel, verzekerde de premier. “De index is een cruciaal instrument voor de koopkracht, en ik denk niet dat er vandaag iemand in de regering is die dat in vraag stelt.” Wél zullen maatregelen nodig zijn om de koopkracht van de middenklasse en tegelijkertijd ook de bedrijven te beschermen, zei hij. Dat wordt volgens De Croo de belangrijkste werf van de regering in de komende weken. “We zullen de nodige maatregelen nemen. Net zoals we in de coronacrisis mensen hebben geholpen en gerustgesteld, zullen we dat nu ook doen.”

“Meer nettoloon”

Ook in de Kamer was er weinig animo om een indexsprong door te drukken, al kwamen er geen parlementsleden van Open Vld, N-VA of Vlaams Belang tussen in het debat. De Franstalige liberalen benadrukten bij monde van Christophe Bombled wel dat ook zij de automatische loonindex niet ter discussie stellen. Maar “de hefboom van fiscaliteit en parafiscaliteit op werk kunnen we wél gebruiken, zodat werknemers meer nettoloon overhouden zonder dat de loonkosten uit de pan swingen”, zei Bombled.

Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere en PS-Kamerlid Christophe Lacroix benadrukten net als Groen-parlementslid Evita Willaert dat er met socialisten en groenen in de regering geen indexsprong komt. “Niemand vraagt dat, dus moeten we stoppen met tijd te verspillen aan deze discussie en focussen op de echte problemen. Zelfs met de indexering zullen bijkomende maatregelen nodig zijn om de koopkracht te beschermen”, zei Depraetere.

Variabele energiecontracten

Koen Geens (CD&V) vroeg de regering om ook de oorzaken van de inflatie onder de loep te nemen. Hij wees op de vele variabele energiecontracten in België, die meer dan vaste contracten de energieprijzen opdrijven.

Volgens PVDA-Kamerlid en -voorzitter Raoul Hedebouw draait de discussie echter niet over de automatische indexering van de lonen, maar wel om de loonwet van 1996 die loononderhandelingen tussen vakbonden en werknemers volgens de uiterst linkse partij in een veel te strak carcan dwingt. Voor dit jaar mochten de lonen bijvoorbeeld maar 0,4 procent stijgen boven de index, volgens de bonden “een aalmoes”.