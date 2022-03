De Croo verwelkomt president Biden: “We spraken over situatie waarin we nu zitten”

Joe Biden is om 21.04 uur in Melsbroek geland, iets vroeger dan verwacht. De Amerikaanse president werd er opgewacht door premier Alexander De Croo en een aantal ambassadeurs. Reden van zijn bezoek? De oorlog in Oekraïne. Straks zit Biden samen met de NAVO, de G7 en Europese leiders om de situatie te bespreken. Het gaat om een kortstondig bezoek, vrijdag zet Biden zijn reis alweer voort.

Omstreeks 21.45 uur kwam Biden met zijn gepantserde wagen The Beast en een lange colonne wagens aan bij de Amerikaanse ambassade in Brussel. Daar zal hij de nacht doorbrengen. Speciaal voor het bezoek werden meerdere exemplaren van het gepantserde voertuig naar België overgevlogen. De Amerikaanse president wordt tijdens zijn bezoek aan België bijgestaan door zijn ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken, Lloyd Austin en Antony Blinken.

“Welcome back to Belgium”

De ontvangst van Biden verliep zeer sober, zonder rode loper. De Croo heette hem voor de tweede keer welkom in ons land. “Welcome back to Belgium”, zei de premier dan ook tegen de Amerikaanse president.

“We hebben kort gesproken over de situatie waarin we zitten”, aldus De Croo voor de camera van VTM Nieuws. “Vorig jaar in juni ging het over het partnerschap, vandaag gaat het erom hoe belangrijk dat partnerschap is. We zitten met een oorlog op het Europese continent. De eenheid tussen Europa en de Verenigde Staten is zeer belangrijk.”

“Enerzijds moeten we heel duidelijk maken aan Rusland dat de VS en Europa elkaar zullen verdedigen”, ging de Croo verder. “Anderzijds zitten we voor de economische sancties op dezelfde lijn. Nu komt daar ook nog eens de energieomslag bij. Ook daarin kan de VS een belangrijke partner zijn.”

“De sancties die vandaag bestaan moeten we uniform toepassen. Dat is een hele opdracht, maar ze werken wel. De Russische economie is zeer zwaar verzwakt en daardoor verzwakt ook hun oorlogsmachine. Op die manier kunnen we de Oekraïners steunen. ‘America is back on our side’. Ze staan echt aan onze kant, schouder aan schouder.”

Meer budget voor Defensie

Zal ons land nu ook meer investeren in Defensie? “We hebben in de voorbije weken hierover enkele belangrijke beslissingen genomen”, aldus De Croo. “We plannen om onze defensie-uitgaven te verdubbelen in vergelijking met acht jaar geleden. Op de NAVO-top zal ik nog meer details geven over de beslissingen die onze regering genomen heeft. Op een moment als dit moeten we tonen dat we inzetbaar zijn. We doen dat nu in Estland en Roemenië. Als we nog extra verantwoordelijkheid moeten nemen, zullen we dat ook doen.”

Drie toppen op één dag

De hoofdreden voor het bezoek van Biden aan ons land is de oorlog in Oekraïne. Hij wil het met andere politieke leiders hebben over de internationale steun aan Oekraïne en de sancties tegen Rusland. In dat kader woont de president straks een NAVO-top bij, een top van de Europese Raad en een bijeenkomst van de G7 (de zeven rijkste industrielanden; nvdr). Vrijdag vliegt Biden vanop Melsbroek door naar Polen om er met de Poolse president Andrzej Duda te overleggen over de humanitaire crisis.

Draconische veiligheidsmaatregelen

Het bezoek van Biden gaat gepaard met draconische veiligheidsmaatregelen in en rond de hoofdstad. In de naastliggende straten rondom de ambassade is er zonder toestemming geen doorkomen aan. Een deel van het naastgelegen Warandepark, de Hertogstraat en het voetpad van de Regentlaan zijn afgesloten voor alle verkeer. Bij de aankomst was de politie massaal aanwezig om kijklustigen op afstand te houden en het verkeer tijdelijk op te houden. De volledige Wetstraat werd vrijgemaakt, zodat Biden probleemloos de ambassade kon bereiken.

“Mijd de auto”

Ook rond het NAVO-hoofdkwartier en in de Europese wijk werden veiligheidszones geïnstalleerd. Auto’s zijn er niet welkom en het openbaar vervoer wordt omgeleid. Op verschillende plaatsen in Brussel kan het verkeer ook tijdelijk worden stilgelegd. De politie van Brussel Hoofdstad-Elsene raadt aan om zo veel mogelijk de metro en de trein te nemen en de auto te mijden.

Het personeelsteam van president Biden overnacht in The Hotel, wat verderop op de Waterloolaan. In tegenstelling tot bij zijn vorige bezoek geldt daar deze keer geen veiligheidszone.

Aan de ingang van het gebouw stond heel de avond veel (zwaarbewapende) politie, maar de rijbaan bleef tot kort voor de aankomst van de Amerikanen open voor het verkeer. Rond 21.35 uur blokkeerde de politie dan toch het stukje net voor het hotel voor voorbijgangers.

Dit staat er op de planning:

