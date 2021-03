De Croo verdedigt timing heropening volledige horeca

Ophef over nieuw project waarvoor reeks gegevens van burgers uit verschil­len­de databanken zou worden gekruist

10:16 Een bericht van Le Soir over de elektronische verzameling van gegevens over burgers zorgt voor ongerustheid. De Kamerfractie van Ecolo-Groen vraagt snel een hoorzitting met Frank Robben. Dat is de topman van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van e-Health, maar ook van de vzw Smals, een IT-dienstverlener in de Belgische sociale sector.