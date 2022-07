De Croo verdedigt omstreden gevangenendeal met Iran

De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen keurde gisteren een wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) goed waarmee het parlement instemt met een akkoord met Iran over de overdracht van veroordeelden, dat de regering in maart sloot. Die deal kan het pad effenen voor een gevangenenruil met Iran, en is omstreden omdat Teheran zou ijveren voor de vrijlating van de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die vorig jaar in ons land tot 20 jaar cel werd veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs. De Belgische regering ijvert dan weer voor de vrijlating van de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele die sinds februari in de cel zit in Teheran.

Sterkere onderhandelingspositie

Volgens de premier moet het verdrag ervoor zorgen dat ons land een sterkere onderhandelingspositie heeft ten opzichte van Iran. Hij vroeg De Roover ook wat zijn boodschap zou zijn aan de familie van Olivier Vandecasteele. "Wat is uw oplossing voor Belgen die onschuldig in het buitenland in de gevangenis zitten? Want dat is ook de reputatie van ons land. En dat is ook de boodschap die ik geef aan alle landgenoten die in het buitenland in de problemen zitten: mensen die ten onrechte in het buitenland in de gevangenis zitten, laten we niet in de steek."