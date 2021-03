De Croo verdedigt maatregelen: "Een pandemie verdraagt geen politiek, ik zal alles doen om bevolking te beschermen”

“Bijsturen als de situatie verandert”

Premier De Croo kreeg in de Kamer heel wat vragen over dat pijnlijke schouwspel. "Alle regeringen van ons land hebben die beslissingen genomen, en na het Overlegcomité heb ik alle minister-presidenten horen zeggen dat ze nodig waren. Zo hoort het ook", reageerde hij. "Als we dit jaar één ding geleerd hebben, dan is het dat die pandemie geen politiek verdraagt. De pandemie heeft crisisbeheer nodig, wendbaarheid, bijsturen en koelbloedigheid. En dat wil zeggen dat we soms plannen moeten opbergen. Ik heb geen schaamte om te zeggen dat als de situatie fundamenteel veranderd is, en als onze bevolking in gevaar is, ik niet aarzel om plannen bij te sturen als dat nodig is. Ik denk ook dat het dat is wat de bevolking van ons verwacht. En ja, dat wil zeggen dat het soms een les in nederigheid is. Een les in nederigheid voor ons allemaal. Maar ik zal doen wat nodig is om onze bevolking te beschermen.”