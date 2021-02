De Croo stelt versoepelingen uit: “Als het stormt kan je niet opstijgen”

Het is nog te vroeg om bijkomende versoepelingen aan te kondigen. De coronacijfers zijn op dit moment te slecht, kondigde premier Alexander De Croo in een persconferentie aan. Vooral de stijgende hospitalisatiecijfers baren de politici zorgen. Volgende vrijdag wordt een nieuw Overlegcomité georganiseerd. “Als het stormt, kan je niet opstijgen. Met deze cijfers versoepelen zou roekeloos en onverantwoord zijn. We kiezen daarom voor een time-out van een week”, klonk het.

“We hebben niet de beslissing genomen die we dachten te nemen”, stelde De Croo. “We zien dat de cijfers van het aantal besmettingen stijgen, maar vooral het aantal ziekenhuisopnames baart ons zorgen. Het gaat over toenames in het hele land.”

“Ik wil het jullie persoonlijk vragen: wees extra voorzichtig. Ik weet dat het moeilijk is en dat de verleiding soms groot is om te genieten van de lente die we geroken hebben. Maar dit is een delicaat moment. Het feit dat zoveel mensen in het ziekenhuis belanden, is een teken aan de wand. Maar als we allemaal samen onze verantwoordelijkheid nemen, is die lente van vrijheid in aantocht.”

200 ziekenhuisopnames op één dag

Viroloog Steven Van Gucht liet eerder op de dag weten dat er meer dan tweehonderd patiënten opgenomen werden in het ziekenhuis. “Het is sinds december geleden dat dat cijfer zo hoog was”, klonk het.

De uitbreiding van de buitenbubbel van vier naar acht personen heeft het met andere woorden niet gehaald. Het reisverbod blijft tot 1 april van kracht, ondanks druk van Europa.

Niet-medische contactberoepen mogen - zoals eerder beslist - vanaf 1 maart wel opnieuw aan de slag. Een uitzondering gold voor de kappers, zij zijn al bijna twee weken coronakapsels aan het wegwerken.

Van Ranst: “Enige juiste beslissing”

“Dit is de enige juiste beslissing”, reageert viroloog Marc Van Ranst. “De recente cijfers rond ziekenhuisopnames waren helemaal niet goed. De wiskundige voorspellingen die gemaakt werden, komen nu helemaal uit. Voor versoepelingen was het echt te vroeg. Als mensen de cijfers bekijken, zullen ze dat ook wel begrijpen.”

“Het huidige pakket aan maatregelen zou moeten volstaan om een antwoord te bieden op de heropflakkering , maar dan moeten ze ook gevolgd worden. In de voorbije weken zagen we dat die bereidheid om de regels te respecteren daalde. Dat is gevaarlijk. Of er volgende week wel versoepeld kan worden? Dat blijft hoogst onzeker.”

Vandenbroucke: “Ziekenhuizen naar fase 1B”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaf nog iets meer inkijk op de stijgende druk die ziekenhuizen ervaren. “Er liggen intussen 400 patiënten op de diensten intensieve zorgen. Dat betekent dat de ziekenhuizen overschakelen naar fase 1b. De helft van de bedden op de afdeling intensieve zorgen moet dus beschikbaar gesteld worden voor Covid-patiënten.” De minister verduidelijkt dat dat niet betekent dat andere zorg uitgesteld wordt. Hij drukt de bevolking op het hart om naar het ziekenhuis te gaan bij klachten.

In de komende dagen zullen er ook een aantal urgente beslissingen genomen worden om meer capaciteit in de geestelijke gezondheidszorg vrij te maken.

Jambon: “Laat armen niet zakken”

Vlaams minister-president Jan Jambon riep op om “de armen niet laten zakken”. “De weg naar de uitgang is uitgestippeld. We moeten nog even volhouden”, klonk het.

“Iedereen rond de tafel besefte dat er bij de bevolking een zekere verwachting was om vandaag het begin van een aantal versoepelingen mee te kunnen maken. Maar de cijfers spreken voor zich.”

Jambon benadrukt dat er twee wegen naar de uitgang zijn: de regels moeten opgevolgd worden en het vaccinatieproces moet in een stroomversnelling komen. “Het is alvast hoopgevend dat het aantal hospitalisaties en sterfgevallen in woonzorgcentra drastisch is afgenomen.”

Minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de curve de komende dagen niet exponentieel zal blijven stijgen. “We blijven het van kortbij opvolgen. Als dit een beperkte opflakkering is, zullen we zeker weer nadenken over maatregelen die vandaag al op tafel hadden kunnen liggen.”

