De Croo spreekt van historische NAVO-top: “Oekraïne de oorlog helpen winnen is enige manier om uit crisis te raken”

“De enige manier om uit de crisis te raken, is door Oekraïne te helpen de oorlog te winnen. België levert daartoe zijn bijdrage via leveringen van militaire uitrusting.” Dat zei premier Alexander De Croo aan de vooravond van een “historische” NAVO-top in de Spaanse hoofdstad Madrid. De Russische agressie zal daar een van de centrale thema’s zijn.

De premier wees erop dat de economische sancties tegen Rusland zwaar wegen op het land, maar intussen ook onze eigen bevolking zwaar raken. Hij sprak van een echte “energieoorlog” die Rusland ontketende. “De beste manier om hieraan een eind te maken, is om Oekraïne te helpen militair te winnen”, zei hij. “We hebben geen andere keuze.” België heeft al leveringen van militaire uitrusting aan Oekraïne gedaan en zal dat volgens de regeringsleider ook blijven doen.

Op de top van de alliantie zullen de staatshoofden en regeringsleiders groen licht geven voor een steunpakket voor Oekraïne. “Ik geef zelf ook de voorkeur aan overleg via diplomaten, maar daarvoor moet er wel iemand tegenover je zitten. Nu praat men tegen een muur”, aldus de premier. Hij merkte ook op dat het “aan Oekraïne is om te bepalen wanneer ze aan de onderhandelingstafel gaan zitten”.

Finland en Zweden

Een ander belangrijk thema op de top is het kandidaat-lidmaatschap van Finland en Zweden, dat momenteel botst op Turkse tegenkanting. Ankara voert aan dat Finland en Zweden “terroristische organisaties” zouden steunen, zoals de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK en de Syrisch-Koerdische militie YPG. Finland en Zweden ontkennen dat.

De premier noemde beide landen belangrijke partners die onze waarden delen. “Als we er niet in slagen het toetredingsproces op te starten, zou dat een domper zijn. Dan is dat een gemiste kans. Lukt dat wel, dan tonen we dat we verenigd staan”, aldus De Croo.

De premier benadrukte weliswaar ook dat Turkije legitieme bezorgdheden heeft. “De Zweedse premier was maandag in Brussel. Ze beloofde er alles aan te doen om terreur te bestrijden en de bondgenoten te helpen. Uiteindelijk moeten we het grotere plaatje zien en tonen aan de buitenwereld dat we verenigd zijn.”

Investeringen

Op de top komen ook de investeringen van de lidstaten aan bod. “Ons land is heel duidelijk geweest door 2 procent van het bbp aan Defensie te willen besteden (de maatregel zal wel pas in 2035 in werking treden; nvdr)” zei De Croo. “Maar uiteindelijk is dit een 100 procent-top. We zullen alles doen om onze rol te spelen.”

De Croo somde voorts de bijdragen op die ons land leverde aan verschillende NAVO-operaties, zoals onder meer in de Baltische staten. In juli moeten normaal ook genietroepen naar Roemenië trekken om te helpen bij de bouw van meer permanentere infrastructuur voor de NAVO-troepen.

“Niet hersendood”

De NAVO is van plan om het aantal troepen in hoge paraatheid op te trekken tot 300.000. Wat dat concreet voor België betekent, moet nog uitgewerkt worden. “Onze defensie wordt zeer gewaardeerd”, zei De Croo. “Als de vraag komt voor een grotere stationering, dan zullen we eraan beantwoorden.”

De NAVO-top zelf noemde de premier “historisch”. “Die was al lang gepland, maar vindt nu plaats in een volledig andere context”, zei hij. “Uiteindelijk blijft de essentie wel dezelfde. De NAVO blijft een verdediging voor onze manier van leven.”

Tot slot verwees De Croo nog naar een uitspraak die de Franse president Emmanuel Macron drie jaar geleden deed. “De eenheid die de alliantie de voorbije maanden toonde, is niet wat men had verwacht toen ze jaren geleden zeiden dat we hersendood waren.”