De Croo sluit overgang naar code oranje in komende dagen niet uit

Rousseau: “Binnen één à twee weken”

Volgens Vooruit-voorzitter Conner Rousseau staan we dicht bij code oranje. “Ik kan er geen datum op plakken, maar ik denk dat we binnen één à twee weken wel kunnen beslissen om naar code oranje te gaan. Maar we moeten wel voorzichtig en veilig versoepelen, met de barometer als houvast.”

Beke: “Regenjas weghangen”

Ook Wouter Beke (CD&V) merkt op dat we over de piek van de vijfde golf heen zijn. “Bij de besmettingen is dat al bezig, we zien het ook in de ziekenhuisopnames en op de intensieve zorg. Het is nu kijken of dat zo gaat blijven. En als dat zo is, dan kunnen we naar code oranje gaan.”