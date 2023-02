De Croo roept Nationale Veiligheidsraad samen over Oekraïne en drugscriminaliteit

Vlamingen kloppen aan bij Opgroeien voor adoptie van Turkse en Syrische weeskinde­ren na de aardbeving: “Maar dat is niet zomaar mogelijk”

“Ik bekijk of het niet mogelijk is om Turkse weeskinderen te adopteren”, dat vertelde Saïd Bataray (40), IT’er en Koerdische Turk uit Heusden-Zolder in ‘De zevende dag’. En ook het Vlaamse Centrum voor Adoptie wordt de voorbije dagen overladen met aanvragen, vertellen ze ons. “Maar adopties organiseren in deze omstandigheden is niet verantwoord”, legt woordvoerster Nele Wouters uit.