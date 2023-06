De Croo reageert op vertrek van Lachaert als Open Vld-voorzitter: “We zullen beroep blijven doen op zijn kennis en talent”

Zelf heeft ze naar eigen zeggen niet de ambitie om de fakkel over te nemen. “Misschien is er nood aan een overgangspaus?”, klinkt het. Maar wie wil in deze moeilijke omstandigheden het voorzitterschap op zich nemen in de aanloop naar een levensbelangrijk verkiezingsjaar? “Er zal zich wel iemand aandienen. Daar maak ik me geen zorgen over. Maar nu moeten we het stof eerst laten neerdwarrelen”, aldus nog D’Hose.