De Croo reageert op dreiging van ex-militair om hem te doden: “Geen reden om mij te gaan verstoppen”

LIVE. Ex-militair die premier De Croo bedreigt met de dood zit waarschijn­lijk in buitenland, parket heeft vermoeden van extreem­rechts motief

Op sociale media verschenen enkele filmpjes waarin een ex-militair dreigde om premier Alexander De Croo te doden. Er is te zien hoe hij met een - al dan niet vals - vuurwapen op een foto van de premier schiet. De politie staat momenteel aan zijn woning in de Roy de Blicquylaan in Leopoldsburg. Het is niet duidelijk of daar aanwezig is. In een eerste reactie geeft De Croo aan zich geen zorgen te maken. “Volgens de veiligheidsdiensten hoef ik mij niet te te verstoppen.” Er wordt vermoed dat de ex-militair ondertussen in het buitenland verblijft.