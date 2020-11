De Croo raadt skireizen ten stelligste af, maar dit gezin vertrekt toch: “Ik denk niet dat wij iemand in gevaar brengen”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) raadt iedereen af om deze winter op skivakantie te gaan. “Je hoeft geen viroloog te zijn om te weten welke risico’s dat inhoudt”, verklaarde de eerste minister vrijdag na afloop van de ministerraad. Voor de familie Slock is het een vaste traditie om Kerstmis te vieren op de latten. Ze trekken elk jaar naar Kronplatz in Zuid-Tirol. En die traditie willen ze, ondanks corona, in ere houden.

Het gezin is bereid om alle maatregelen te volgen en de nodige coronatestformulieren in te vullen, vertellen ze aan VTM NIEUWS. Skiën met kerst; ze zijn er ondanks de pandemie helemaal klaar voor.

Annulaties

Vader Anton Slock relativeert kritiek dat toch gaan skiën in deze tijden ‘onverantwoordelijk’ is. “Als we hier buitensport mogen doen en daar is het even kalm, of misschien dit jaar wel net uitzonderlijk kalm, dan denk ik niet dat wij iemand in gevaar brengen door te gaan skiën met ons gezin", zegt hij.

Andere gezinnen annuleren wel hun skiplannen. Ook bij skireisorganisatie JOSK hebben ze alles geannuleerd tot midden januari. Zij mikken volop op het voorjaar. Door de recente positieve berichten rond de coronavaccins is er alvast een kleine stijging op te merken in het aantal boekingen.

Standpunt

De kerstvakantie is traditioneel een periode waarin mensen ski-oorden opzoeken. Maar premier Alexander De Croo raadt het deze winter “ten stelligste” af, zo liet hij aldus vrijdag verstaan. Reizen in Europa wordt sowieso al afgeraden. “Bovendien herinneren we ons allemaal dat de wintersportvakantie het virus heeft verspreid in Europa.” De premier doelt daarmee op de krokusvakantie begin dit jaar.

Het zou volgens De Croo een goede zaak zijn mocht Europa een eensgezind standpunt daarover innemen. “Maar we moeten dat niet afwachten om te weten wat slim en wijs is. Je moet geen viroloog zijn om te weten dat het risico dan groot is en je moet geen geschiedkundige zijn om te weten waar de verspreiding in de eerste golf vandaan is gekomen”, aldus de eerste minister.