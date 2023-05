De Croo probeert scheuren binnen Vivaldi te lijmen, maar verdeeldheid blijft: "Wat heeft u bezield die wet met de grond gelijk te maken"

Premier Alexander De Croo (Open Vld) moet vandaag een linkse storm van verontwaardiging trotseren tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Vivaldi raakte woensdag verdeeld toen De Croo pleitte om de Europese natuurherstelwet in de koelkast te steken . Kan de premier de violen binnen Vivaldi opnieuw gelijk stemmen? Of duwt hij Groen verder kopje onder? Volg het debat hier.

De Croo staat voor een spervuur aan vragen in de Kamer over zijn ‘ophefmakende’ uitspraken van dinsdag. De premier vroeg dinsdag om de “pauzeknop” in te drukken bij de Europese natuurherstelwet, wat coalitiepartners Groen, Ecolo en de PS razend maakten. Vanuit CD&V, MR en zijn eigen partij regende het echter steunbetuigingen aan het adres van De Croo. Kan De Croo de barsten in zijn regering dichten of scheuren ze verder? De oppositie ruikt alvast bloed en legt de premier stevig op de rooster tijdens de plenaire vergadering in de Kamer.

“Is er nog wel een premier De Croo? Of bent u nu lijsttrekker De Croo?”, N-VA-fractieleider Peter De Roover is hard voor de premier: “U heeft uw gezag verloren.” Ook oppositiepartij Vlaams Belang is scherp. “Wat zal u aanbieden? Uw excuses of uw ontslag”, aldus fractieleider Barbara Pas. PVDA eist duidelijkheid: “Zal deze regering deze natuurherstelwet stemmen, ja of nee?”, vraagt Sofie Merckx.

Wat zal u aanbieden? Uw excuses of uw ontslag Barbara Pas, Vlaams Belang

De groene coalitiepartners noemden de uitspraken van De Croo “onbegrijpelijk” en “onverdedigbaar”. “Gaat u het regeerakkoord blijven verdedigen?”, klinkt het bij Gilles Vanden Burre van Ecolo/Groen. Ook de socialisten van PS vinden de uitspraken onbegrijpelijk. “Dit valt niet te snappen noch qua inhoud noch qua vorm”, zegt Mélissa Hanus (PS). Regeringspartners CD&V en Open Vld nemen de verdediging van de premier op. “Deze wet moet opnieuw naar de tekentafel”, zegt CD&V’er Leen Dierickx. Open Vld-ondervoorzitter Jasper Pillen gaf dan weer de groenen een sneer. “We riskeren onze economie, welvaart en sociale zekerheid de dieperik in te sturen.”

De Croo: “Ik ben een klimaatoptimist”

De Croo ontwijkt de vragen over de interne verdeeldheid binnen zijn regering, maar blijft zijn standpunt verdedigen en wijst naar andere landen waar er ook discussie is over de natuurherstelwet. “Ik zal het aanpakken zoals ik de voorbije maanden heb gedaan. Door te luisteren naar elkaar.”

Ons land gaat geen wegkijker zijn of een volger zijn. Ons land zal daar een leider in zijn Alexander De Croo, Premier

“De deelstaten zullen naar elkaar luisteren. We gaan kijken naar andere landen. We gaan in dialoog gaan met burgers, bedrijven. En we gaan kijken naar de impact en de manier waarop we dit moeten organiseren.” De premier noemt zich een “klimaatoptimist” en verzekert dat ons land “de strijd tegen de klimaatopwarming” zal winnen. “Ons land gaat geen wegkijker zijn of een volger zijn. Ons land zal daar een leider in zijn.”

Alexander De Croo (Open Vld).