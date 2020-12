De Croo: “Positieve trend aanhouden en vermijden dat we virus opnieuw importeren”

De verschillende regeringen van ons land beslisten vandaag binnen het Overlegcomité dat Belgen die terugkeren uit een rode zone - momenteel bijna heel Europa - vanaf morgen verplicht zeven dagen in quarantaine moeten en twee testen moeten laten afnemen: één op de eerste dag en één op de laatste dag van de quarantaine. Gezondheidsinspecteurs zullen controleren of de quarantaine wordt nageleefd. Er zijn enkele uitzonderingen, onder meer wie kritieke functies uitoefent in een essentiële sector of studenten die examens moeten afleggen.

Reizigers per trein, vliegtuig en boot die uit het buitenland komen, zullen systematisch gecontroleerd worden in functie van de nieuwe quarantaineregels. Bij autoreizigers zal een steekproefcontrole worden uitgevoerd aan de grenzen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Croo lichtte toe waarom die strenge maatregelen nodig zijn. "We hebben de voorbije weken gezien dat de evolutie van de cijfers in ons land de goeie richting uitgaat, we slagen erin om een derde golf te vermijden", benadrukte hij. "Maar we zien dat de meeste andere landen in Europa cijfers hebben die een stuk slechter zijn, we zien ook dat er een nieuwe variant van het coronavirus ontstaan is die veel besmettelijker is." Daarom is nodig om "bijzonder streng" op te treden. "Het is heel duidelijk dat we op basis van de nieuwe informatie alles moeten doen om dat virus en vooral de gevaarlijkere variant buiten onze grenzen te houden." Alles wordt in het werk gesteld om gevallen van de Britse, erg besmettelijke variant die ons land binnenkomen snel op te sporen en te isoleren om een verdere verspreiding tegen te gaan.

De premier verdedigde ook de beslissing om reizen niet eerder te verbieden. "Op het Overlegcomité van twee weken geleden zijn we zeer streng geweest over de maatregelen met betrekking tot reizen.” Reizen voor vakantie werd daarom ten stelligste afgeraden, aldus De Croo, “omdat we nu eenmaal op een moment zitten waar er soms nieuwe evoluties kunnen zijn.”

Positieve evolutie

“We hebben de voorbije weken ook gezien dat de overgrote meerderheid van de mensen ongelooflijk hard zijn best gedaan heeft, om kerst te vieren op een andere manier dan we gehoopt hadden, en door zich heel strak aan de regels te houden en daar zien we vandaag de resultaten van”, beklemtoonde de premier verder. “Wat we nu moeten doen, is ervoor zorgen dat we die positieve trend in ons land kunnen aanhouden en vermijden dat we het virus opnieuw zouden importeren.”

Ook kinderen vallen overigens onder de verplichting, bevestigde de premier. "Ook voor kinderen die terugkomen uit vakantie geldt de quarantaine. Zij kunnen niet naar school gaan.”

LEES OOK: