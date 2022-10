De Croo over Poetin: “Eén volk, één rijk, één leider. Waar hebben we dat nog gehoord?”

De Croo ziet heel wat gelijkenissen tussen de Russische president Vladimir Poetin en Adolf Hitler, twee namen die hij zowat in één adem noemt. “De oorlog in Oekraïne toont het failliet van geslotenheid, van gesloten nationalisme gebouwd op zuiverheid en uitsluiting”, zo steekt hij van wal. “Het toont het failliet van de absolute nazistaat. Eén volk, één rijk, één leider. Waar hebben we dat nog gehoord?”

“De waanzin van Poetin dwingt alle vrije democraten tot een vrije keuze", gaat De Croo verder. “De keuze tussen barbarij of beschaving. De keuze tussen het eigen gelijk of samenwerken. De keuze tussen elkaar laten vallen of elkaar beschermen. De keuze tussen afsluiten of laten openstaan. Deze regering maakt een keuze: ons land omarmt openheid. We versterken mensen. De openheid is een weerbare openheid die vertrekt vanuit onze eigen kracht en anderen niet wil verzwakken, maar om onszelf eerder wil versterken. Zo beschermen we onze mensen echt. Zodat ze sterk staan in het leven. Ook wanneer het lastig is, wanneer het moeilijk is.”