De Croo over Overlegcomité: “Niet nodig om aantal van onze vrijheden opnieuw af te nemen”, zorgmedewerkers verplicht vaccineren “niet aan de orde”

Zorgmedewerkers verplicht vaccineren is niet nodig, ondanks de stijgende besmettingscijfers. “Als ik zie hoever we de afgelopen maanden geraakt zijn door mensen te overtuigen, dan is dat niet aan de orde.” Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) gezegd bij VTM Nieuws. Hij gaf ook aan dat er op het Overlegcomité van morgen geen verstrengingen aankomen.

“Ik denk dat we de nodige voorzichtigheid moeten behouden, maar dat we ook niet moeten panikeren”, aldus De Croo. “We zien dat er meer besmettingen zijn, maar anderzijds zien we ook dat de vaccins zeer goed werken.” Volgens De Croo gaat de vaccinatiecampagne aan een sneltempo door en moet dat ook nog even zo blijven.

Op het Overlegcomité van morgen zullen er dan ook geen nieuwe versoepelingen komen - “Dat zou de foute keuze zijn”- maar “het is ook niet nodig om een aantal van onze vrijheden af te nemen”.

De Croo is geen voorstander van een verplichte vaccinatie voor iedereen. Ook de coronapas, waarbij enkel gevaccineerden of mensen die negatief hebben getest toegang tot bepaalde locaties of evenementen krijgen, wil de premier slechts beperkt inzetten, vooral bij grote evenementen. “Een verplichting is niet nodig als we zien dat zo veel mensen zich nu al laten vaccineren. In de zorgsector gaan we nu per instelling kijken en spreken met de directie wanneer de vaccinatiegraad er te laag is. Maar als je ziet hoe ver we geraakt zijn door mensen te overtuigen en uit te leggen waarom het belangrijk is, dan werk ik liever op mensen die gemotiveerd zijn dan op mensen die verplicht zijn. Ik zou de methode willen behouden waarbij we mensen het vertrouwen geven.”

Over erg grote evenementen, zoals het festival Pukkelpop, zegt De Croo dat het niet de bedoeling kan zijn “de fouten uit het buitenland”, zoals Nederland, ook in eigen land te herhalen. Daarom is er enkel toegang voor wie al sinds twee weken gevaccineerd is, of negatief getest is met een hoogkwalitatieve PCR-test en niet met een sneltest. Controles moeten niet enkel verlopen via het certificaat, maar tegelijkertijd ook van de identiteit om fraude te vermijden. “Ik ben ervan overtuigd dat de sector dat professioneel kan organiseren. Er is geen reden tot paniek, maar we moeten wel voorzichtig blijven, wat we de voorbije maanden samen al hebben gedaan.”