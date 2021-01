De Croo over opening kappers: “We willen geen jojo-beweging: als ze openen, is dat voorgoed”

Waregem Zijn nieuwe salon is klaar, maar kapper Nico kan nog niet aan de slag: “13 februari? Ik reken er niet op”

29 januari Voor de derde keer in zijn carrière heeft kapper Nico Vandewalle (51) zijn intrek genomen op een andere locatie in het centrum van Waregem. Het nieuwe kapsalon in de Meersstraat ligt er piekfijn bij, maar klanten ontvangen is nog niet voor meteen. “De regering had beter geen heropeningsdatum genoemd dan een die ze niet kunnen waarmaken”, vindt hij.