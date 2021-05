De Croo over heropening horeca op 9 juni: “Zullen deze keer zorgen dat het beter loopt”

Op 9 juni mogen cafés en restaurants opnieuw hun deuren openen om gasten binnen te ontvangen. De tafelregels blijven zoals ze momenteel al gelden voor de terrassen: vier personen of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen. Maar hoe een en ander praktisch in zijn werk moet gaan, zal de komende dagen al vastgelegd worden, en niet op de avond voor de invoering ervan zoals vorige week. Het gaat dan onder andere over de verplichting rond een CO2-meter om de luchtkwaliteit in een café of restaurant te meten.

Het sluitingsuur van de terrassen zal bij de opening van de horeca binnen op 9 juni wel verlaat worden naar 23.30 uur. Binnen mogen gasten slechts tot 22 uur blijven. Dat verschil is er expliciet gekomen voor het EK voetbal in juni, aldus De Croo. “Algemeen was de regel eigenlijk om 22 uur te sluiten, maar het laatste wat we wilden is dat we de mensen tijdens de helft van de match naar huis moesten sturen. Maar mensen die samen in een café binnen naar het voetbal kijken, is eigenlijk niet veilig. Dus laten we toe om buiten naar de volledige wedstrijd te kijken.”

“Met vier aan tafel zal nog evolueren”

De maximumgrens om in de horeca met maximaal vier mensen aan een tafel te zitten, zal niet de hele zomer gelden, aldus De Croo ook nog. “Met vier aan tafel zal nog evolueren. Ook na 9 juni blijft het nog op vier, maar in juli en augustus zal het mogelijk zijn meer mensen aan een tafel te zetten. We gaan dat echter nu nog niet bepalen, omdat we voorzichtig willen blijven.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.