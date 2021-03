De Croo: “Ook kinderen zullen na de zomer een vaccin kunnen krijgen”

Premier De Croo kreeg in ‘Karrewiet’ vragen van kinderen en jongeren over de coronacrisis. Liefst 1.285 vragen waren binnengekomen voor de eerste minister.

“Krijgen de kinderen ook een vaccin?”, bleek een vaak terugkerende vraag. De 10-jarige Aurélie mocht ze aan de premier voorleggen. “Jullie zullen een vaccin krijgen, maar vandaag zijn jullie de minst kwetsbaren”, liet die in zijn antwoord verstaan. “We vaccineren eerst de mensen die het snelst ziek kunnen worden, maar uiteindelijk gaan we ook kinderen vaccineren.” De Croo kon geen exacte timing geven. “Het is moeilijk om dat nu al te zeggen. Dat zal na de zomer zijn.”

Studies

De verschillende farmaceutische bedrijven zijn op dit moment bezig met studies bij kinderen of zullen die nu elk moment opstarten.

“Er lopen eerst testen bij de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar”, legt vaccinoloog Isabel Leroux-Roels uit. “Als men ziet dat alles goed gaat, dan gaat men ook kijken naar jongere kinderen (6 tot 11 jaar). Ze bestuderen voornamelijk welke dosis kinderen nodig hebben en of de bijwerkingen verschillen. Over de jongste leeftijdsgroep (0 tot 6 jaar) is voorlopig nog weinig geweten, omdat zij een minder grote rol spelen in de verspreiding van het virus.”

Qua timing denkt Leroux-Roels dat het realistisch is om de jongeren (12 tot 17 jaar) in te enten tegen het einde van het jaar. De jongere kinderen zullen volgens haar nog moeten wachten tot 2022.

Volledig scherm De Croo op bezoek bij Karrewiet. © VRT

Kritisch

De premier kreeg ook kritische vragen voorgeschoteld, zoals die van Yoannis (10): “Waarom wordt er nu pas naar kinderen geluisterd?”, vroeg hij zich af. “Een goeie vraag”, aldus De Croo. “Eigenlijk hadden we dat vroeger moeten doen.” Hij gaf wel aan veel te hebben geluisterd naar zijn twee zonen. “Als ik thuiskom, aarzelen zij niet om heel pittige vragen te stellen”, gaf hij mee.

Verder ging de premier onder meer in op het gebrek aan sociaal contact met vrienden, familie en grootouders, iets waar veel kinderen en jongeren het moeilijk mee hebben. Hij zei dat ook de kinderen nog even moeten blijven doorzetten, maar dat “na de zomer” ook zij stilletjesaan zullen kunnen terugkeren naar het normale leven.

Boodschap

Hij had ook nog een boodschap voor alle kinderen. “Je moet vooruitkijken. Binnen twee of drie jaar, als we zeker zijn dat het allemaal voorbij is, dan gaan we terugkijken en denken: wat voor een tijd was dat. Maar als jullie ouder zijn, gaan jullie terugkijken en denken: het is nu toch echt veel beter.”

De opnames werden woensdag coronaproof ingeblikt, De Croo arriveerde voor de gelegenheid met een step in de Karrewiet-studio. De volledige uitzending is vandaag te zien op Ketnet en VRT NU.

