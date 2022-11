De Croo niet tevreden met voorstel gasprijsplafond van Europese Commissie

De Europese ministers van Energie vergaderden donderdag over de invoering van een plafond op de groothandelsprijs op gas. De Europese Commissie kwam eerder deze week met een voorstel , maar dat legt de drempel voor de activering van het plafond wel erg hoog. De Commissie moest zelf toegeven dat de ongekende piek in de gasprijs van eind augustus zelfs niet tot de activering van het mechanisme zou hebben geleid.

“Gevaarlijk voorstel”

Het voorstel is dan ook “ontoereikend”, zei premier Alexander De Croo donderdagmiddag in de Kamer. “Het is een slag in het water, en ik zou het zelfs een gevaarlijk voorstel kunnen noemen, omdat het niets afdoet aan het risico op desindustrialisering in Europa.”