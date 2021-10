De Croo na debat van 16 uur: “Overtuigd dat begroting die voorligt ons land sterker maakt”

De Kamer debatteert sinds woensdagochtend om 10 uur over de State of the Union waarmee premier Alexander De Croo dinsdag het nieuwe parlementaire jaar aftrapte. Eerder die dag slaagde de regering er op de valreep nog in een akkoord te vinden over de begrotingsopmaak van 2022. Dat ging gepaard met een deal over een honderdtal maatregelen, gaande van een CO2-compensatie op korte vliegreizen over de uitdoving van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid tot een meer flexibele arbeidsmarkt.

Volgens de grootste oppositiepartij N-VA is er hoogstens "een parfum van hervorming" te merken, maar zijn de meeste maatregelen puur symbolisch. "Enkel wie echt helemaal niets verwachtte kon gisteren misschien blij zijn", zei fractieleider Peter De Roover.

VB: middenklasse kind van de rekening

Vlaams Belang-fractieleidster Barbara Pas hekelde onder meer de maatregelen die de regering neemt om de energiefactuur te temperen. "Een gemiddeld gezin krijgt 30 euro per jaar. Dat is 2,5 euro per maand. Hoe gaat Conner (Vooruit-voorzitter Rousseau, red.) dat uitleggen aan Deborah?", klonk het laconiek. Volgens de extreemrechtse fractie is de middenklasse trouwens over de hele lijn het kind van de rekening. "De afschaffing van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid levert een werkend koppel 150 euro per jaar op, een alleenstaande krijgt 50 euro. Dat is 4 euro per maand, daar koop je nog geen klein pak friet met mayonaise voor. Al die kleine beetjes wegen niet op tegen de belastingverhogingen waarmee we om de oren worden geslagen."

Aan de andere kant van het politieke spectrum richtte PVDA de pijlen vooral op de sanctiemogelijkheid die de regering wil invoeren voor langdurig zieken die manifest weigeren om de eerste stap te zetten richting re-integratie op de arbeidsmarkt. "Onbegrijpelijk voor socialisten", sneerde de extreemlinkse voorman Raoul Hedebouw. "Het culpabiliseren van mensen leidt nergens toe."

Ook kleinere oppositiepartijen niet overtuigd

Tot slot zijn ook de kleinere oppositiepartijen cdH en DéFI niet overtuigd. "We hebben grote beloftes en aankondigingen gezien. Maar de kloof tussen de beloftes en aankondigingen en de daden, is immens", zei cdH-fractieleidster Catherine Fonck. DéFI-kopman François De Smet had het over "goeie ideeën, maar zonder echte slagkracht".

Premier De Croo verdedigde de plannen van zijn regering na afloop van het debat met vuur. "Voor u ligt een begroting die bespaart, hervormt en investeert. Ik ben ervan overtuigd dat die ons land sterker maakt, dat die erover waakt dat we niemand achterlaten en dat die de zeven partijen in deze regering verbindt", zei hij.

Volgens de eerste minister zorgt de regering er zo mee voor dat meer mensen hun volledig potentieel kunnen realiseren. "Te veel mensen in ons land krijgen nu niet die kans. Dat is altijd mijn motivatie geweest om aan politiek te doen. De richtingen die we nu uitgaan zijn soms controversieel gebleken in het verleden, maar deze regering doet het wel. En dat is wat ons land nodig heeft, in beweging geraken."

De Croo kwam aan het woord na afloop van de algemene bespreking van zijn beleidsverklaring. Rond half drie 's nachts begonnen de parlementsleden aan de thematische besprekingen met elke afzonderlijke minister. Ten vroegste om 15 uur vanmiddag kan er over het vertrouwen worden gestemd.