De Croo kondigt “gedeeltelijke lockdown" af: “Dit gaat wél over u, over uw beste vriend, uw zus of broer, uw ouders, uw oma of opa”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft in een videoboodschap de bevolking opgeroepen de nieuwe en strengere coronamaatregelen rigoureus op te volgen. "We leggen ons lot voor een stuk in elkaars handen.” Voor het eerst neemt De Croo ook de term “gedeeltelijke lockdown” in de mond. De nieuwe coronaregels zullen vanaf middernacht gelden voor heel het land, zonder verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

“De situatie in ons land is bijzonder kritiek”, zo waarschuwt de eerste minister. “Dag na dag raken meer mensen besmet, ziekenhuisafdelingen lopen vol, en het aantal overlijdens neemt toe. De eerste en enige prioriteit vandaag is onze zorgverleners en ziekenhuizen bijstaan en de curve keren. De opgang van het virus moét stoppen.”

Volgens De Croo zijn er al ingrijpende en “pijnlijke” maatregelen genomen, zoals de sluiting van de horeca en de afkondiging van de avondklok. Die vormen “een ernstige inperking van onze vrijheid”. “Nu ook de Vlaamse regering zich bij de strengere regels voor sport, cultuur en vrije tijd heeft aangesloten leggen we het grootste deel van het maatschappelijke leven stil. Het resultaat is een gedeeltelijke lockdown.”

“Elk uur, elke dag telt”

De Croo roept nu op om de regels na te leven en pleit voor “eenheid en duidelijkheid in alle provincies en in alle hoeken van het land”. “Maar ook elk uur, elke dag telt. Elke besmetting die we kunnen voorkomen, moéten we voorkomen. Daarom zal de federale regering vanavond één besluit publiceren voor het hele land. Vanaf middernacht zullen - met onmiddellijke ingang - in het hele land zowat overal dezelfde regels gelden. Het laatste waar we vandaag nood aan hebben is aan verdeeldheid en aan verspreide slagorde. We mogen ons niet uit elkaar laten spelen. De enige strijd die we moeten voeren, is de strijd tegen het virus. Een virus dat geen grenzen kent, van taal of kleur, van leeftijd of geslacht.

Quote Nog steeds te veel jongeren denken dat dit virus niet over hen gaat. Vergis u niet: dit gaat wél over u Alexander De Croo

Volgens De Croo raakt het virus vandaag “iedereen, onze ouderen, de meest kwetsbaren, maar ook jongeren”. “Ik zeg dit niet omdat het leven van iemand van 24 meer of minder waard is dan dat van iemand van 74. Maar wél omdat nog steeds te veel jongeren denken dat dit virus niet over hen gaat. Vergis u niet: dit gaat wél over u. Over uw beste vriend. Uw zus of broer. Uw ouders. Uw oma of opa. Iedereen kan besmet raken en ernstig ziek worden.”

“Denk dus niét: mij overkomt het nooit. Het kan ons allemaal overkomen. Daarom is het zo belangrijk dat we ook allemaal samen die basisregels volgen. Ik kan ze niet genoeg herhalen. En misschien bent u ze al beu gehoord. Maar ik ga ze toch nog maar eens noemen. Was regelmatig je handen. Draag een mondmasker. Hou anderhalve meter afstand. Beperk je tot één knuffelcontact. Werk thuis. Verlucht en ventileer binnenruimtes. En doe je activiteiten liefst buiten.”



“U beslist over leven en dood”

Voor premier De Croo leggen we met de nieuwe regels voor een stuk ons lot “in elkaars handen”. “Onze veiligheidsdiensten kunnen en zúllen handhaven wat u doet in de publieke ruimte – en die handhaving zal verder worden opgevoerd. Maar de keuzes die u maakt in de beslotenheid van uw gezin, van uw privéleven, uiteindelijk zijn dat morele keuzes. Keuzes waarmee u beslist over leven en dood. Over onze gezamenlijke toekomst. Er is in deze maar één goede keuze: kies voor elkaar. Kies voor het volgen van de regels. Voor de gezondheid van de mensen dichtbij u, maar óók voor uw eigen gezondheid.”

De komende dagen moet in de cijfers blijken of inderdaad iedereen de strengere regels die eerder deze maand werden ingevoerd ter harte neemt, klinkt het nog. “De steile stijging van het aantal besmettingen moet omlaag, anders kan onze zorg dit niet dragen en zullen nog meer ingrijpende maatregelen nodig zijn.”

Quote Om dit virus te verslaan, hebben we echt ieder van u nodig. Zorg goed voor uzelf. En zorg goed voor mekaar Alexander De Croo

“Té vroeg lossen maakt de problemen alleen maar groter”

“Ik kan u vandaag niet zeggen hoelang deze situatie zal aanhouden”, waarschuwt De Croo. “Maar wat ik wel weet, is dat we pas zullen kunnen versoepelen als het ook veilig is. De voorbije maanden is duidelijk gebleken dat té vroeg de rol lossen de problemen alleen maar groter maakt. En van onze zorgverleners het onmogelijke vraagt.”

De Croo zegt te beseffen dat artsen en verpleegkundigen in ons land de komende dagen en weken voor “een loodzware opdracht” staan. “Het hele land rekent op u. Maar wil ook solidair zijn. We werken daarom aan bijkomende ondersteuning van de zorg, van huisartsen, ziekenhuizen – administratief, financieel. Om zoveel mogelijk helpende handen te mobiliseren. Dit is een moment van solidariteit en verbondenheid. Ook met u die voor onze gezondheid opnieuw in de frontlinie staat. Op dit kritieke moment moeten we elkaar, meer dan ooit, vasthouden. Met oog voor elkaars onzekerheden, twijfels en angsten. Maar ook vanuit het besef dat als we samen deze strijd voeren – als een team van 11 miljoen – we sterker staan. Sterker tegen het virus. Maar ook sterker verbonden en elkaar meer nabij. Denk dus niet: mijn rol in dat team is niet van belang. Die is het wél. Om dit virus te verslaan, hebben we echt ieder van u nodig. Zorg goed voor uzelf. En zorg goed voor mekaar.”