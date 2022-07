De Croo is streng voor vicepremiers: “Sommigen moeten minder impulsief zijn”

Alexander De Croo bracht gisteren nog een bezoekje aan de Gentse feesten, maar was deze middag reeds te gast bij VTM NIEUWS. De Croo gaf aan tijdens het interview dat hij niet akkoord ging met de communicatie van sommige meerderheidspartijen na de gesprekken rond de pensioenhervorming. “Ik vind dat je als regeringslid achter je beslissing moet staan”, benadrukt De Croo, “Dit akkoord is voor mij een eerste en zeer belangrijke stap.”

Sinds de samenwerking tussen de regeringspartijen af en toe negatief in de aandacht komt, klinken er steeds meer stemmen over een mogelijke val van de regering. Maar daar is volgens De Croo absoluut geen sprake van: “De regering laten vallen op dit moment zou een heel slecht idee zijn. Op dit moment volgt de ene globale crisis de andere op.” De Croo haalt onder meer de coronacrisis, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne aan. “Dit is geen moment om alles neer te leggen en ons land weer lang stil te leggen. We kunnen nu niet enkel met het binnenland bezig te zijn of met de tweestrijd tussen Vlaanderen en Wallonië. We moeten er als regering nu meer dan ooit zijn voor alle mensen en op alle domeinen.”

“Een kerncentrale is geen koekjesfabriek”

In het gesprek ging het ook over het langer openhouden van de Belgische kerncentrales na 2026. Volgens de premier zijn er goede eerste afspraken gemaakt met Engie. “Eigenlijk kan je het vergelijken met de aankoop van een huis. Eerst teken je een compromis, een beetje later teken je pas de akte.” De vergelijking van de premier gaat niet helemaal op, want een compromis geeft effectief zekerheid en die is er nu nog niet. Al bevestigt De Croo wel dat “de neuzen in dezelfde richting staan”. “Het blijven voorzien aan energie is een gedeelde ambitie, dus ik maak me hier eigenlijk geen zorgen over”, zegt De Croo.

De premier kon niet zeggen wat het plan B is, voor mocht het verder openhouden van de kerncentrales niet mogelijk zijn. “We zitten gewoon niet in de situatie dat we een plan B nodig hebben. Er zijn goede gesprekken geweest en we hebben hetzelfde doel”, laat De Croo weten. Hoeveel het langer openhouden zal kosten wordt nu onderzocht, geeft De Croo aan. Al weet hij wel dat het geen goedkope operatie wordt. “Een kerncentrale is geen koekjesfabriek, daar hangt inderdaad een prijskaartje aan. Alleen al voor de veiligheid. Maar mochten we dit niet doen en we vallen plots zonder energie zou het kostenplaatje waarschijnlijk veel hoger oplopen”, besluit de premier.