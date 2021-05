De Croo: "In de fysieke wereld doe je de deur op slot, doe dat online ook”

“Iedereen moet een cyberveiligheidsreflex aannemen.” Dat is de boodschap van premier Alexander De Croo tijdens een bezoek aan Ranson in Harelbeke. De producent van bakkerijgrondstoffen werd twee jaar geleden het slachtoffer van een cyberaanval. Alle vormen van cybercriminaliteit nemen toe. De Croo kondigt investeringen aan, want hij wil dat België één van de minst kwetsbare landen wordt voor cyberaanvallen in Europa.

Het was in januari 2019 dat er bij Ranson een aanval was met ransomware, kwaadaardige software. Uiteindelijk heeft Ranson zo’n 50.000 euro losgeld betaald. Het bedrijf kreeg 33 uur na de eerste vaststelling dat het gehackt was weer toegang tot zijn gegevens.

Sindsdien zijn er veel bedrijven en particulieren in ons land die ook slachtoffer werden van cybercriminaliteit. “Alle vormen van cybercriminaliteit nemen toe”, weet Miguel De Bruycker als directeur van het Centrum voor Cybersecurity. “Bovendien worden we geconfronteerd met steeds nieuwe fenomenen. Het federale Computer Emergency Response Team kreeg in 2020 7.000 meldingen van mensen die het slachtoffer zijn van een cyberaanval en hulp vragen. In 2019 waren dat er nog geen 5.000. Dat het toeneemt, zie je ook aan de cijfers van de mails die verstuurd worden naar verdacht@safeonweb.be. Vorig jaar kregen we daar meer dan 3 miljoen mails binnen. Als het dit jaar zo doorgaat, zitten we op het einde van 2021 aan 4,5 tot 5 miljoen mails. In mei alleen al werden 1,7 miljoen mails naar dat adres gestuurd.”

Nieuwe strategie

Premier De Croo wil dat dit thema bij iedereen hoog op de agenda komt. “Iedereen kan ermee geconfronteerd worden”, stelt de eerste minister. “Als het gebeurt, moet je hulp zoeken, bij de veiligheidsdiensten of IT-specialisten. Ten tweede moeten mensen en bedrijven investeren, zodat dergelijke zaken niet kunnen gebeuren. Je moet een echte digitale beveiligingsreflex aannemen. Als mensen het slachtoffer zijn van een inbraak thuis en ze hebben de deur laten openstaan, dan zegt iedereen: ‘die had je moeten dichtdoen’. Wel, net hetzelfde moet online gebeuren. Ook daar moet je de deur dichtdoen.”

Het centrum voor cybersecurity komt nu met een nieuwe strategie voor de komende jaren. “Die strategie houdt in dat er meer zal geïnvesteerd worden in infrastructuur en in mensen”, belooft premier De Croo. “Morgen op de nationale veiligheidsraad wordt die strategie voorgesteld.”