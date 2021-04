De Croo houdt hoofd koel over loonoverleg: “Regering heeft al voor hetere vuren gestaan”

Premier De Croo en minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) deden gisteren een ultieme poging om de sociale partners na de mislukking van het loonoverleg toch nog opnieuw aan tafel te krijgen. Dat lukte, maar de meningsverschillen over de maximale loonsverhoging in de privésector voor de komende twee jaar bleken toch te groot. Vakbonden en werkgevers blijven wel onderhandelen over andere thema’s, zoals de eindeloopbaanregeling of het minimumloon .

“We hadden heel graag gehad dat de sociale partners tot een akkoord waren gekomen, maar we hebben goede afspraken gemaakt binnen de regering over hoe we daar mee zullen omgaan”, klonk het. “Tot nu toe zijn we er zeer goed in geslaagd om het hoofd koel te houden, en ik heb geen reden om te geloven dat dat de komende dagen niet zou kunnen. We zullen samen tot een akkoord komen, zoals we dat de voorbije zeven maanden nog al hebben gedaan. We hebben al voor hetere vuren gestaan.”